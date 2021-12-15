В УрФО количество безналичных операций в 32 раза превысило снятие наличных

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. По итогам I квартала 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) выполнили 1,4 млрд операций с применением банковских карт. В большинстве случаев — 1,37 млрд — речь шла о безналичной оплате товаров и услуг, переводов. Наличные деньги снимались в 32 раза меньше (43 млн операций). Об этом сообщается на сайте Банка России.
Общая сумма безналичных переводов и платежей составила 2,3 трлн руб., а снятия наличных — 595 млрд руб. Такие результаты объясняются потребительским поведением уральцев. Они периодически снимают в виде наличных относительно крупные суммы денег (в среднем 14 тыс. руб.), но каждый день совершают множество небольших покупок и переводов. Размер средней суммы, потраченной безналичным способом составила 1,7 тыс. руб.
Среди Уральских регионов наибольшая доля снятия наличных в структуре трат с банковских карт зафиксирована у жителей Челябинской области — 24%. В Свердловской области этот показатель составляет 20-21% от общей суммы операций по картам.
«Большинство держателей банковских карт расплачиваются ими за товары и услуги. Такая тенденция сложилась в целом по стране с 2018 года. Согласно опросу, проведенному Банком России в прошлом году, потребители ценят скорость таких расчетов, возможность не носить с собой большое количество наличных денег и простоту контроля своих расходов», — отметила начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.
По состоянию на 1 апреля банками на территории УрФО было выпущено почти 30 млн платежных карт. Из них треть относятся к национальной платежной системе «Мир». В регионах работают более 17 тыс. банкоматов и примерно 340 тыс. электронных терминалов.
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