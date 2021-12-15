В УрФО количество безналичных операций в 32 раза превысило снятие наличных

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области за январь-сентябрь 2021 года с помощью банковских карт было ...

Количество безналичных платежей на Среднем Урале в январе-сентябре выросло на четверть

В 2019 году в Челябинской области было совершено более 601 млн безналичных платежей на сумму 923 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 08.04.2020. В 2019 году жители Южного Урала совершили более 601 млн безналичных операций на общую ...