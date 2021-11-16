Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал депутатам Заксобрания о работе правительства региона в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал депутатам Заксобрания о работе правительства региона в 2021 году.
На заседании присутствовали 47 депутатов из 50. В ходе выступления Е. Куйвашев не только рассказал о результатах работы региональных властей в прошлом году, но и подвел итоги десятилетия своей работы на посту главы региона.
«За это время в два раза вырос объем отгруженных товаров собственного производства (с 1,5 до 3 трлн руб.). В два раза выросли доходы областного бюджета, чуть даже больше; мы построили 22 млн квадратных метров жилья, причем особенно успешным в этой сфере стал прошлый пандемийный год», — заявил Е. Куйвашев.
Он отметил, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м. жилья. В настоящее время на одного жителя Свердловской области приходится 28 кв. м. жилья.
«Мы практически полностью решили вопрос с обманутыми дольщиками. А ведь совсем недавно эта проблема была одной из острейших в Екатеринбурге и ряде других городов.», — отметил. Е. Куйвашев.
В прошлом году 745 дольщиков из Свердловской области получили свое жилье.
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