Жительница Екатеринбурга пойдет под суд за хищение более 41 млн рублей под видом займов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в хищении более 41 млн руб. под видом займов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, обвиняемая занималась недвижимостью, имела репутацию успешного предпринимателя и добросовестного заемщика. Однако в период с 2016 по 2019 годы она просила у своих знакомых займов, обещая вернуть деньги с процентами. На деле же она не планировала расплачиваться с долгами.



Чтобы придать своим действиям правомерность и создать у потерпевших ложное чувство в возврате денежных средств, женщина писала расписки о получении денег или частично выплачивала проценты за полученные займы. В итоге екатеринбурженка нанесла 16 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 41 млн руб.



Уголовное дело по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном и в особо крупном размерах» рассмотрит Орджоникидзевский городской суд Екатеринбурга.