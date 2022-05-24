Почти 7 тыс. жителей УрФО находятся под угрозой увольнения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Главной темой встречи была работа уральских предприятий в текущих экономических условиях, говорится на официальном сайте полпреда.



На совещании была представлена информация, что из-за санкционного давления работодатели начали перестраивать условия работы. Ситуация доходит до сокращения сотрудников, перевода их в режим неполного рабочего дня или простоя, отправки в отпуска без сохранения заработной платы.



«Пока ситуации не носят массового характера, однако каждый такой случай необходимо держать на строгом контроле. Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — указал Владимир Якушев.



По состоянию на 26 июня в УрФО зафиксировано 6 тыс. 970 работников, предлагаемых к увольнению, что на 52 человека меньше, чем было в начале месяца. В отпусках без сохранения зарплаты находятся 835 человек (также меньше, чем в начале июня). В режиме неполного рабочего дня трудятся 6 тыс. 363 человека, а в простой выведено 3 тыс. 625 человек.