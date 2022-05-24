Почти 7 тыс. жителей УрФО находятся под угрозой увольнения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Главной темой встречи была работа уральских предприятий в текущих экономических условиях, говорится на официальном сайте полпреда.
На совещании была представлена информация, что из-за санкционного давления работодатели начали перестраивать условия работы. Ситуация доходит до сокращения сотрудников, перевода их в режим неполного рабочего дня или простоя, отправки в отпуска без сохранения заработной платы.
«Пока ситуации не носят массового характера, однако каждый такой случай необходимо держать на строгом контроле. Особое внимание должно быть уделено соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников. Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — указал Владимир Якушев.
По состоянию на 26 июня в УрФО зафиксировано 6 тыс. 970 работников, предлагаемых к увольнению, что на 52 человека меньше, чем было в начале месяца. В отпусках без сохранения зарплаты находятся 835 человек (также меньше, чем в начале июня). В режиме неполного рабочего дня трудятся 6 тыс. 363 человека, а в простой выведено 3 тыс. 625 человек.
По состоянию на 23 мая в службах занятости регионов Уральского федерального округа (УрФО) официально зарегистрированы ...24.05.2022 В УрФО официально зарегистрированы более 51 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. По состоянию на 23 мая в службах занятости регионов Уральского федерального округа ...15.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев спрогнозировал рост напряжения на рынке труда на Урале
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев спрогнозировал рост ...19.10.2021 В УрФО занято 93% коек для заболевших коронавирусом
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. В Уральском федеральном округе занято 93% коек для заболевших коронавирусом. Об этом ...27.02.2009 Режим неполного рабочего дня введен для 62,2 тыс. работников промышленных предприятий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2009. В период с октября 2008 года по февраль 2009 года от 83 предприятий Свердловской ...