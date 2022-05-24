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В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В Свердловской области средний размер выданных в мае 2022 года автокредитов составил 1,147 млн руб., что на 2,7% меньше показателя предыдущего месяца того же года (1,179 млн руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте списка по среднему размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,82 млн руб.), на втором — Московская область (1,51 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,47 млн руб.), на четвертом — Красноярский край (1,35 млн руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (1,33 млн руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, динамика среднего чека выданных в мае автокредитов в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Так, сильнее всего за месяц вырос этот показатель в Калужской (плюс 15,7%) и Омской (плюс 10,8%) областях, Алтайском крае (плюс 10,1%), а также в Нижегородской (плюс 10%) и Кемеровской (плюс 9,5%) областях. Значительнее всего снизился — в Тульской области (минус 10,7%), Ставропольском крае (минус 8,8%), а также в Оренбургской (минус 5,9%), Московской (минус 5,3%) и Вологодской (минус 3,7%) областях.

В целом по стране в мае 2022 года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,23 млн руб., что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (1,21 млн руб.). При этом после почти двух месяцев снижения в мае этот показатель немного вырос .

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