Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. По состоянию на 27 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 562 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 24 июня число безработных составляло 20 тыс. 520 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 42 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.