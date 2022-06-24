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Вчера, 15:23

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. По состоянию на 27 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 562 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 24 июня число безработных составляло 20 тыс. 520 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 42 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.

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