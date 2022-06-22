Форум 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 октября

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. IX Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild состоится в Екатеринбурге с 18 по 21 октября 2022 года. Данное решение одобрил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время заседания оргкомитета, поддержав предложения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по организации мероприятия, сообщает департамент информационной политики региона.



По словам главы региона, в этом году мероприятие станет более масштабным и представительным. Оно впервые продлится четыре дня, поскольку будет расширена деловая программа. Ключевой темой форума станет «Строительство будущего. Новые возможности».



«В этом году впервые будет организована новая секция производства строительных материалов. Мы подробно рассмотрим вопросы технологического перевооружения предприятий стройиндустрии, модернизации производственных мощностей и расширения линейки товаров. Уверен, что это мероприятие будет полезным для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли», — рассказал Е. Куйвашев.



Деловая программа будет включать в себя до 130 секций, а выставочная часть займет три павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Помимо новых направлений, программа будет включать в себя традиционные темы форума: проектирование и строительство уникальных объектов, нормативное регулирование, «зеленое» строительсво, новые кадры строительной отрасли и другие. В течение трех дней будет продолжаться Российский форум BIM-технологий, который будет впервые объединен с Уральскими ТИМ-чтениями.



Для студентов, связанных с данным направлением, будет организована ярмарка талантов, после которой у них будет возможность попасть на стажировки в крупные проектные бюро. Вдобавок в первом и втором павильонах будут размещены площадки профессионального мастерства для монтажников систем кондиционирования и специалистов, которые работают с сухими строительными смесями и каркасно-обшивными конструкциями.



Кластер благоустройства, как и на прошлой выставке, будет оформлен в виде парка. Также появится новое направление — форум и выставка по дизайну интерьеров. Вновь пройдет награждение Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards, которая в этом году проходит во второй раз.



«Форум 100+ TechnoBuild уже стал фирменной маркой Свердловской области. Здесь для всей страны формируется совместный опыт по развитию строительной и смежных отраслей. Спасибо вам, Евгений Владимирович, за выступление на президиуме Госсовета, посвященное строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На уровне президента России одобрена стратегия развития отрасли до 2030 года и базовые показатели до 2035 года», — сказал Ирек Файзуллин



В 2021 году на 100+ TechnoBuild были зарегистрированы 12,9 тыс. участников из 25 стран. Прошло 120 деловых мероприятий, на которых выступили 507 спикеров. В выставке приняли участие 235 экспонентов из 12 стран, 22 региона и 35 городов России. Прямые трансляции деловой программы в дни проведения посмотрели почти 20 тыс. человек.