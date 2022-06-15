Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю подешевели на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. По состоянию на 20 июня 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. 537 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«За неделю показатель снизился на 0,4%, за месяц фиксируем падение на 0,2%. С начала года средняя цена выросла на 5,2%», — говорится в сообщении.



Отметим, что исторический максимум на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. 979 руб. за кв. м.