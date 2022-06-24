В Свердловской области дополнительно выделят 225 млн рублей на развитие сельских территорий

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В Свердловской области на 225 млн руб. будет увеличено финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года». Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Дополнительные федеральные средства привлечены по инициативе главы региона. Благодаря выделенным деньгам в том числе удастся компенсировать удорожание строительства из-за роста цен на стройматериалы.



«Также мы оказываем дополнительную поддержку производителям молочной продукции и стимулируем социально-экономическое развитие удаленных территорий. Чем дальше находится молочная ферма от Екатеринбурга, тем больше субсидия на ее создание либо модернизацию. Для самых отдаленных территорий (более 150 км от Екатеринбурга) субсидии в этом году увеличиваются до 75% от фактических затрат», — добавил Е. Куйвашев.



Напомним, что на Среднем Урале в ходе реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году предполагается выполнить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Пионерский Ирбитского района. В селе Байкалово завершилось строительство школы на 550 мест. Вдобавок в текущем году начнется реализация проекта по созданию современного облика сельских территорий в поселке Рефтинский. Там будет проведена реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства.