УПН: В Екатеринбурге остановился рост цен на жилую недвижимость

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В Екатеринбурге фактически прекратился рост цен на жилую недвижимость. Об этом рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова, сообщает ТАСС.



«По нашим данным, средняя цена предложения 1 кв. м. общей площади претерпела такие изменения. За два года «льготной ипотеки»: первичный рынок — плюс 54%, вторичный рынок — плюс 36%. Изменение с начала 2022 года: первичный рынок — плюс 15%, вторичный рынок — плюс 5%. Сейчас рост практически остановился. Некоторые застройщики выжидают, приспосабливаются и нащупывают правильный баланс», — рассказала она.



В. Козлова отметила, что причиной прекращения роста стало множество факторов, например, ожидания потребителя. Обычно при сокращении предложения цена растет, но сфера недвижимости в силу своей специфики реагирует дольше, поэтому нельзя выделить основную причину. В то же время 2022 год начался для рынка в перегретом состоянии, поскольку в 2021 году объем строящегося жилья обновил показатели 2018-2019 годов. Рынок стал естественным образом сокращаться, поскольку пик был пройден.



За два года действия льготной ипотеки предложение в новостройках Екатеринбурга увеличилось на 27%, а за последний год — на 3%. Но с начала 2022 года показатель снизился на 18%.



«Но сейчас у рынка промежуточная стадия, он еще даже не до конца освоил прошлое пандемии. К концу года, я думаю, получим более реальную картину. Тем более, что лето традиционно период затишья», — уточнила В. Козлова.



Помимо этого, активность видна и на рынке вторичного жилья уральской столицы. В мае 2% собственников решили поднять цены, но 34% квартир в базе УПН подешевели, соответственно, идет процесс корректировки цен. В то же время на стоимость могут оказать влияние новые предложения по корректировке ставок, по поддержке ипотеки для вторичного жилья, которые прозвучали во время Петербургского международного экономического форума.



«Ожидаем, что к осени мы подойдем к ожившему рынку со стабильным уровнем цен на недвижимость. Конечно, в перспективе хорошим подспорьем станет дальнейшее снижение ставки, поддержка ипотеки для вторичного рынка, а также глубокое развитие программы сельской ипотеки, касающееся рынка ИЖС и загородной недвижимости», — подытожила В. Козлова.