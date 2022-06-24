Курс долл. США на Москвоской бирже составляет 53,36 руб., евро — 56,12 руб.

УрБК, Москва, 24.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро остались примерно на прежнем уровне. По состоянию на 10.20 мск курс долл. США составляет 53,36 руб., евро — 56,12 руб. На момент закрытия торгов 23 июня курс долл. США составлял 53,46 руб., евро — 56,20 руб.

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