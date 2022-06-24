УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.06.2022

Зарина Догузова и Евгений Куйвашев обсудили развитие туристической инфраструктуры реки Чусовой

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о дальнейшем развитии туристической инфраструктуры реки Чусовой. Глава ведомства смогла лично сплавиться по Чусовой в сопровождении губернатора и ознакомиться с туристическими проектами региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

З. Догузова отметила, что, хотя у большинства людей Средний Урал ассоциируется с промышленностью, он также обладает красивой природой и возможностями для активного отдыха. Кроме того, это богатая история в виде 300 лет промышленной истории России. Поэтому глава Ростуризма отметила, что Свердловская область является как прекрасным местом для проведения времени в комфорте в гостиницах и ресторанах, так и для отдыха на природе. Река Чусовая стала фактически брендом. Это единственная река, у которой с одной стороны Европа, а с другой — Азия.

«И Уральские горы, такие красивые, древние горы. Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! Я бы сказала, что сплав по Чусовой — это готовое путешествие. Нам остается только обустроить его необходимой инфраструктурой. Здесь многое уже сделано. Но мы, конечно, еще подработаем, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», — сказала З. Догузова.

Е. Куйвашев добавил, что в выходные на Чусовую прибывает большое количество туристов как из Свердловской области, так и из соседних регионов.

«Нужно приложить усилия для обустройства этого маршрута. В дополнение к тому, что здесь создала природа. Невероятная красота!» — заявил губернатор.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ о развитии перспективных турнаправлений в регионе

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации Туризм.РФ ...

02.03.2022 Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в присоединившиеся к санкциям страны

УрБК, Москва, 02.03.2022. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в страны, присоединившиеся к ...

27.12.2021 Два туристических маршрута по Свердловской области вошли в число победителей конкурса «Открой свою Россию»

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Два туристических маршрута по Свердловской области вошли в число победителей ...

21.08.2019 В 2020 году субсидирование российских туроператоров въездного туризма увеличилось до 800 млн рублей

УрБК, Москва, 21.08.2019. Объем субсидирования российских туроператоров, работающих с приезжающими в РФ иностранными ...

13.01.2014 На реке Чусовой может появиться визит-центр с обсерваторией

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2014. На территории природного парка «Река Чусовая» в Свердловской области может появиться ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18