Зарина Догузова и Евгений Куйвашев обсудили развитие туристической инфраструктуры реки Чусовой

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о дальнейшем развитии туристической инфраструктуры реки Чусовой. Глава ведомства смогла лично сплавиться по Чусовой в сопровождении губернатора и ознакомиться с туристическими проектами региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



З. Догузова отметила, что, хотя у большинства людей Средний Урал ассоциируется с промышленностью, он также обладает красивой природой и возможностями для активного отдыха. Кроме того, это богатая история в виде 300 лет промышленной истории России. Поэтому глава Ростуризма отметила, что Свердловская область является как прекрасным местом для проведения времени в комфорте в гостиницах и ресторанах, так и для отдыха на природе. Река Чусовая стала фактически брендом. Это единственная река, у которой с одной стороны Европа, а с другой — Азия.



«И Уральские горы, такие красивые, древние горы. Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! Я бы сказала, что сплав по Чусовой — это готовое путешествие. Нам остается только обустроить его необходимой инфраструктурой. Здесь многое уже сделано. Но мы, конечно, еще подработаем, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», — сказала З. Догузова.



Е. Куйвашев добавил, что в выходные на Чусовую прибывает большое количество туристов как из Свердловской области, так и из соседних регионов.



«Нужно приложить усилия для обустройства этого маршрута. В дополнение к тому, что здесь создала природа. Невероятная красота!» — заявил губернатор.