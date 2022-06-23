В Екатеринбурге сократили срок согласования подключения новостроек к инженерным сетям до 10 дней

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Предельный срок согласования проектной документации по подключению новостроек к инженерным сетям в Екатеринбурге будет составлять 10 дней. Эти меры способствуют сокращению сроков и стоимости всего строительного цикла. Соответствующее соглашение подписали администрация города, Гильдия строителей Урала и представители сетевых организаций, сообщает «Коммерсантъ».



В Гильдии отметили, что до подписания соглашения на то, чтобы получить одобрение от каждой сетевой организации, требовалось минимум 30 дней. Вдобавок эти организации могли неоднократно возвращать документы обратно, добавляя новые замечания. Теперь все претензии нужно будет выдать за раз, не меняя повторное обращение.



«Безусловно, теперь дома будут строиться быстрее. В последнее время с точки зрения сроков основная неясность у нас была именно в подключении к сетям. А это напрямую влияло на сроки раскрытия эскроу-счетов и передачи квартир дольщикам», — отметил член совета Гильдии строителей Урала, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных.



Он добавил, что из-за этого застройщики устанавливали затянутые сроки строительства. Это была системная ошибка, которую теперь удалось исправить. Теперь застройщики смогут выбирать адекватные сроки, что напрямую повлияет на стоимость строительства — не потребуется оплачивать лишнее время за содержание площадки и так далее, отметил предприниматель.



В настоящий момент сетевым организациям необходимо привести свои внутренние документы в соответствие с соглашением в течение 30 рабочих дней с даты подписания.