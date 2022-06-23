Директора челябинской компании оштрафовали на 300 тыс. рублей за незаконное предпринимательство

УрБК, Челябинск, 23.06.2022. На Южном Урале директора коммерческой организации оштрафовали на 300 тыс. руб. за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.
В ходе следствия было установлено, что в течение нескольких лет руководитель коммунальной компании осуществлял добычу и поставку подземных вод для обеспечения водой жителей района, не имея на это соответствующей лицензии. В результате незаконной деятельности мужчина получил доход в крупном размере.
В соответствии с доказательствами, собранными сотрудниками СК РФ по Челябинской области, суд вынес наказание согласно пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
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