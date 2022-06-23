На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,43%, до 84,56 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также значительно выросли цены на картофель (на 3,92%, до 70,13 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 3,82%, до 191,92 руб. за кг), печенье (на 2,82%, до 243,62 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 1,9%, до 463,49 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 1,56%, до 546,1 руб. за кг), твердые и мягкие сычужные сыры (на 1,19%, до 771,08 руб. за кг), а также на морковь (на 1,17%, до 70,56 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 10,12%, до 125,34 руб. за кг), капусту (на 5,85%, до 51,98 руб. за кг), свеклу (на 5,64%, до 61,09 руб. за кг), вареную колбасу (на 4,5%, до 507,69 руб. за кг), бананы (на 3,68%, до 112,42 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,98%, до 1 тыс. 057,56 руб. за кг), а также на маргарин (на 1,4%, до 245,67 руб. за кг).