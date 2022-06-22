Сумма оформленных малыми и средними предприятиями Среднего Урала кредитов за месяц выросла на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Малые и средние предприятия (МСП) Свердловской области в апреле этого года оформили кредиты на сумму 29 млрд руб. Это на 4% больше, чем в предыдущем месяце, когда отмечалось снижение объема выдачи кредитов для бизнеса.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, на динамику кредитования МСП продолжают влиять ситуация неопределенности, вызванная санкционными ограничениями, и программы льготного кредитования для бизнеса.



В апреле этого года предприниматели региона оформили 385 кредитов по программе поддержки оборотного кредитования и расширенной программе кредитования, реализуемой регулятором совместно с Корпорацией МСП. Сумма полученных средств составила 2,3 млрд руб. Также за счет льготных программ предприниматели рефинансировали взятые ранее кредиты на 1 млрд руб.



«Портфель кредитов МСП на 1 мая 2022 года превысил 199 млрд рублей — это больше, чем год назад, на 38%. При этом просроченная задолженность уменьшилась, ее доля в портфеле составила менее 3%», — говорится в сообщении.