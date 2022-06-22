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22.06.2022

Средний размер выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц вырос на 6,8%

Средний размер выданных в мае 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 220 тыс. 805 руб., что на 6,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (206 тыс. 789 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (421,2 тыс. руб.), на втором — Московская область (282,6 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (273,6 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (248,7 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в мае текущего года сильнее всего средний размер выданных потребкредитов вырос в Кировской области (плюс 29,4%), Чувашской Республике (плюс 23,4%), ХМАО (плюс 22,7%), Кемеровской (плюс 18,9%) и Ленинградской (плюс 18,6%) областях, а также в Москве (плюс 16,2%).

В целом по стране средний размер выданных в мае 2022 года потребительских кредитов составил 184,4 тыс. руб., что на 13% больше по сравнению с предыдущим месяцем (163,2 тыс. руб.).

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