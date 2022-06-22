Средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,1 млн рублей

УрБК, Москва, 22.06.2022. Средний размер ипотечного кредита в России в мае 2022 года вырос на максимальные за несколько лет значения в 17% и составил 4,1 млн руб. К такому выводу пришли в бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает «Прайм».



Средний размер ипотеки вырос параллельно со снижением выдачи кредитов. Например, в мае количество выдаваемых россиянам займов на приобретение жилья уменьшилось на 20% в мае против 77% в апреле. Всего за последний месяц весны кредитные организации выдали на покупку жилья 29,8 тыс. ссуд.



Объем ипотечных кредитов в мае также продолжил снижаться. В апреле сумма выдач стала меньше на 75%, а в мае — на 6,9%. Из-за этого объем ипотечных выдач в прошлом месяце составил 122,5 млрд руб.



Вдобавок количество «плохих» ипотечных кредитов в стране в мае выросло на 2,6% — до 30,6 тыс. займов, а их объем вырос на 1,9% — до 63,7 млрд руб.



По данным Банка России, количество выданных ипотечных кредитов в апреле упало на 69,7% — до 49,4 тыс. займов. В то же время их объем стал меньше на 69% — до 161,6 млрд руб. В итоге портфель ипотечных кредитов снизился на 0,1%, составив по итогам мая 12,4 трлн руб. Средняя ставка по ипотеке в апреле равнялась 7,64% годовых.