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22.06.2022

В кислородно-конвертерном цехе ММК выпустили 250-миллионную тонну стали

УрБК, Магнитогорск, 22.06.2022. Кислородно-конвертерный цех (ККЦ) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) преодолел новый производственный рубеж. Так, в ККЦ выпущена 250-миллионная тонна стали.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, первая конвертерная сталь на ММК была выплавлена в октябре 1990 года. Спустя 16 лет сталевары ККЦ выдали 100-миллионную тонну металла, в 2012 году преодолели производственный рубеж в 150 млн т, а в 2017 году была получена 200-миллионная тонна. И вот спустя пять лет на ККЦ Магнитки вновь знаковое событие — выпуск 250-миллионной тонны стали.

«Переход от мартеновского к кислородно-конвертерному способу выплавки стали стал важной вехой в истории ММК. Сегодня ККЦ — основное сталеплавильное подразделение комбината, в котором выплавляется порядка 80 процентов всей стали ПАО «ММК». Кислородно-конвертерный цех Магнитогорского металлургического комбината является одним из самых производительных сталеплавильных цехов мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленное оборудование ККЦ Магнитки позволяет производить широкий спектр марочного сортамента. Эта сталь используется для производства труб большого диаметра, в автомобиле-, судо- и машиностроении.

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