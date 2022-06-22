Челябинская прокуратура привлекла к ответственности местного жителя за предоставление краткосрочных займов без регистрации юрлица

УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Каслинской городской прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства о ломбардах обнаружили, что в одном из них осуществлялась незаконная выдача займов. Финансовые средства в помещении под вывеской «Магазин комиссионных товаров «Техноломбард» выдавались под залог техники без государственной регистрации в качестве юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Согласно постановлению прокурора, местный житель, организовавший выдачу займов, был привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица». Решение не вступило в законную силу.
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