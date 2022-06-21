Екатеринбурженка взыскала невыплаченную зарплату и компенсацию за отпуск умершего супруга на сумму более 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Жительница Екатеринбурга после смерти мужа взыскала с ООО «Промэкспорт», где он работал, 811 тыс. 805 руб. Данную сумму предприятие задолжало бывшему работнику в качестве невыплаченной зарплаты, а также компенсации за неиспользованный отпуск, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В сумму долга вошла невыплаченная зарплата в размере 30 тыс. 315 руб. и компенсация за некоторые неиспользованные отпуска за период с 1998 по 2016 год. Кировский районный суд Екатеринбурга, куда обратилась женщина, удовлетворил иск в полном объеме.
Однако ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, который отменил решение первой инстанции. После чего истица обратилась с кассационной жалобой в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который отменил решение по апелляции. Дело было вновь направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд. В результате чего судебная коллегия по гражданским делам оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Жительница города Кушва в Свердловской области через суд взыскала с ООО УК «Городская ...20.11.2018 Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу, ...25.06.2018 В Екатеринбурге родственники погибшего почтальона взыскали с «Почты России» 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил частично иск дочери и мужа погибшей ...03.04.2018 Свердловский облсуд взыскал с компании «Строительная механизация» 495 тыс. рублей долга по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Строительная механизация» задолженность по ...29.01.2018 Свердловский облсуд взыскал с шиномонтажной мастерской 120 тыс. руб. за увечья работника
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Судебная коллегия Свердловского областного суда взыскала с шиномонтажной мастерской в ...