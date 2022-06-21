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21.06.2022

Екатеринбурженка взыскала невыплаченную зарплату и компенсацию за отпуск умершего супруга на сумму более 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Жительница Екатеринбурга после смерти мужа взыскала с ООО «Промэкспорт», где он работал, 811 тыс. 805 руб. Данную сумму предприятие задолжало бывшему работнику в качестве невыплаченной зарплаты, а также компенсации за неиспользованный отпуск, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В сумму долга вошла невыплаченная зарплата в размере 30 тыс. 315 руб. и компенсация за некоторые неиспользованные отпуска за период с 1998 по 2016 год. Кировский районный суд Екатеринбурга, куда обратилась женщина, удовлетворил иск в полном объеме.

Однако ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, который отменил решение первой инстанции. После чего истица обратилась с кассационной жалобой в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который отменил решение по апелляции. Дело было вновь направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд. В результате чего судебная коллегия по гражданским делам оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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