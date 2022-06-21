Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле составила 9,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле 2022 года составила 9 тыс. 139 человек, сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 13 тыс. 007 человек, что на 5,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (13 тыс. 736).
Скончались в регионе за январь-апрель этого года 22 тыс. 146 человек, что на 2,6% меньше показателя того же периода 2021 года (22 тыс. 726).
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