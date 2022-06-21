УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.06.2022

Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле составила 9,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле 2022 года составила 9 тыс. 139 человек, сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 13 тыс. 007 человек, что на 5,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (13 тыс. 736).

Скончались в регионе за январь-апрель этого года 22 тыс. 146 человек, что на 2,6% меньше показателя того же периода 2021 года (22 тыс. 726).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2022 Естественная убыль населения Свердловской области в I квартале составила 7,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-марте 2022 года составила 7 ...

18.03.2022 Естественная убыль населения Свердловской области в январе составила 2,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе 2022 года составила 2 тыс. ...

19.08.2021 Естественная убыль населения Среднего Урала в I полугодии составила 11,8 тыс. человек

Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июне 2021 года составила 11 тыс. 841 человек, сообщает ...

19.08.2021 Естественная убыль населения Свердловской области в I полугодии составила 11,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-июне 2021 года составила 11 ...

15.04.2021 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале превысила 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале 2021 года составила ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18