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21.06.2022

Глава Минтруда заявил о росте безработицы из-за санкций

УрБК, Москва, 21.06.2022. Глава Минтруда Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на рынке труда РФ отмечается рост безработицы. Причиной тому служит санкционное давление на Россию, сообщает РИА «Новости».

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. В последние периоды июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — отметил Антон Котяков.

До этого, по словам главы Минтруда, с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660-680 тыс., что стало низким показателем для РФ.

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