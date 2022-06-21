Глава Минтруда заявил о росте безработицы из-за санкций

УрБК, Москва, 21.06.2022. Глава Минтруда Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на рынке труда РФ отмечается рост безработицы. Причиной тому служит санкционное давление на Россию, сообщает РИА «Новости» . «В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. В последние периоды июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — отметил Антон Котяков. До этого, по словам главы Минтруда, с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660-680 тыс., что стало низким показателем для РФ.

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