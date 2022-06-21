Компания «Технопром» намерена отсудить у екатеринбургского УКЗ более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. ООО «Технопром» подало иск в суд на АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») с требованием выплатить задолженность в размере 1 млн 584 тыс. 970 руб. и неустойку в размере 86 тыс. 173 руб. Соответствующее дело размещено в картотеке арбитражного суда.



Исковое заявление было подано 17 мая 2022 года и принято 23 мая. Суть претензий в документах не указана. Заседание по данному делу состоится 30 июня.



Уточним, что АО «УКЗ» занимается производством компрессорного оборудования. В том числе — азотных компрессорных станций, воздушных поршневых компрессоров, запчастей и так далее. Ответчик зарегистрирован в Екатеринбурге на ул. Эстонской, 6.