Компания «Технопром» намерена отсудить у екатеринбургского УКЗ более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. ООО «Технопром» подало иск в суд на АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») с требованием выплатить задолженность в размере 1 млн 584 тыс. 970 руб. и неустойку в размере 86 тыс. 173 руб. Соответствующее дело размещено в картотеке арбитражного суда.
Исковое заявление было подано 17 мая 2022 года и принято 23 мая. Суть претензий в документах не указана. Заседание по данному делу состоится 30 июня.
Уточним, что АО «УКЗ» занимается производством компрессорного оборудования. В том числе — азотных компрессорных станций, воздушных поршневых компрессоров, запчастей и так далее. Ответчик зарегистрирован в Екатеринбурге на ул. Эстонской, 6.
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Индивидуальный предприниматель Павел Алешин подал иск в суд на АО «Уральский ...17.06.2022 Компания «КамАЗ» намерена отсудить у алапаевского «СтройДорМаш» более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. ПАО «КамАЗ» подало иск в суд на АО «СтройДорМаш» (входит в структуру группы «Юнако») с ...01.06.2021 Росприроднадзор по УрФО подал иск о взыскании с «ВСМПО-Ависма» более 651,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу (УрФО) ...05.08.2014 ОАО «Пневмостроймашина» подало исковое заявление о своем банкротстве
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. ОАО «Пневмостроймашина» подало в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление ...22.12.2009 Число официальных кредиторов ОАО «Пневмостроймашина» превысило 60
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2009. В Арбитражном суде Свердловской области продолжается процесс банкротства ОАО ...