Расходы на обслуживание российского госдолга достигли 1,4 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 20.06.2022. Расходы на обслуживание российского госдолга достигли 1,4 трлн руб. в год. При этом к 2025 году они превысят 2 трлн руб. даже при умеренных займах. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, сообщает «Прайм».
По его словам, в допандемийный период расходы по обслуживанию долга были в два раза меньше.
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