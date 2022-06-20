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20.06.2022

Расходы на обслуживание российского госдолга достигли 1,4 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 20.06.2022. Расходы на обслуживание российского госдолга достигли 1,4 трлн руб. в год. При этом к 2025 году они превысят 2 трлн руб. даже при умеренных займах. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, сообщает «Прайм».

По его словам, в допандемийный период расходы по обслуживанию долга были в два раза меньше.

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