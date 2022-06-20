УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
20.06.2022

Минфин РФ ожидает дефицит бюджета в 2022 году в 1,2% ВВП

УрБК, Москва, 20.06.2022. Минфин РФ ожидает, что в 2022 году дефицит российского бюджета составит 1,2% ВВП. В 2023 году дефицит уменьшится до 1,1%, в 2024 — до 0,9%, в 2025 — до 0,8%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на свой источник.

Также добавим, что во время Петербургского международного экономического форума первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов предположил, что падение ВВП в текущем году может составить 3-5%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году он вырастет на 1,3% и на ...

27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...

30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...

02.07.2013 В 2014 году дефицит бюджета РФ может составить 0,4%

УрБК, Москва, 02.07.2013. Дефицит бюджета РФ в 2014 году может составить 0,4% ВВП (327,1 млрд руб.) — вместо ранее ...

06.09.2012 Минфин РФ: дефицит федерального бюджета в 2012 году может составить 142,8 миллиарда рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. Минфин РФ ожидает в 2012 году дефицит федерального бюджета в размере 142,8 миллиарда ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18