Минфин РФ ожидает дефицит бюджета в 2022 году в 1,2% ВВП

УрБК, Москва, 20.06.2022. Минфин РФ ожидает, что в 2022 году дефицит российского бюджета составит 1,2% ВВП. В 2023 году дефицит уменьшится до 1,1%, в 2024 — до 0,9%, в 2025 — до 0,8%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на свой источник.
Также добавим, что во время Петербургского международного экономического форума первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов предположил, что падение ВВП в текущем году может составить 3-5%.
В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году он вырастет на 1,3% и на ...27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%
УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы
УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...02.07.2013 В 2014 году дефицит бюджета РФ может составить 0,4%
УрБК, Москва, 02.07.2013. Дефицит бюджета РФ в 2014 году может составить 0,4% ВВП (327,1 млрд руб.) — вместо ранее ...06.09.2012 Минфин РФ: дефицит федерального бюджета в 2012 году может составить 142,8 миллиарда рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. Минфин РФ ожидает в 2012 году дефицит федерального бюджета в размере 142,8 миллиарда ...