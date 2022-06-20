Минфин РФ ожидает дефицит бюджета в 2022 году в 1,2% ВВП

УрБК, Москва, 20.06.2022. Минфин РФ ожидает, что в 2022 году дефицит российского бюджета составит 1,2% ВВП. В 2023 году дефицит уменьшится до 1,1%, в 2024 — до 0,9%, в 2025 — до 0,8%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на свой источник.



Также добавим, что во время Петербургского международного экономического форума первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов предположил, что падение ВВП в текущем году может составить 3-5%.