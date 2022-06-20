Горняки шахты «Распадская-Коксовая» РУК готовят новую лаву

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Горняки шахты «Распадская-Коксовая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) готовят новую лаву 3-2-2 бис, которая расположена на втором слое угольного пласта III.



Как сообщает управление по связям с общественностью предприятия, это первая лава на этом участке. Проходческие работы здесь имеют свою специфику. При подготовке горных выработок используется рамное крепление в форме арки. Поэтому для подготовки нового выемочного участка предприятие приобрело два комбайна КП-21. С их помощью горняки проходят вентиляционный и конвейерный штреки. Особенность машин в том, что они могут производить вырубку любой формы.



«На подготовительных работах задействованы два проходческих участка: бригады Евгения Ярового, Андрея Глотко и Павла Волкова — около 150 человек. Проходчики успешно освоили новую технику и вышли на стабильные суточные показатели. Бригады проходят по 5 метров в сутки по двум новым штрекам. Всего им предстоит пройти 1500 метров горных выработок. По второму слою угольного пласта III горняки планируют отработку трех лав», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Отмечается, что уголь по второму слою пласта низкозольный, в нем меньше вкраплений породы. При этом газа-метана в выработках нет. Он естественным путем вышел во время отработки первого слоя.



Помимо этого, для предотвращения риска самонагревания угля под землей будет смонтирована уникальная и единственная в стране высокопроизводительная азотная установка, которая сейчас изготавливается по специальному заказу предприятия. Она будет отделять из воздуха кислород, а азот с помощью компрессоров направлять в отработанное пространство лав. Поставка оборудования ожидается в конце 2022 года.



Запустить первую лаву по второму слою угольного пласта III 3-2-2 бис с запасами 620 тыс. т угля планируется в ноябре.



Уточняется, что шахта «Распадская-Кокосовая» добывает дефицитную марку К, востребованную металлургами.