УПН: Снижение ставок по льготной ипотеке может кратковременно повысить спрос на новое жилье

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Снижение ставок по льготной ипотеке с 9% до 7% может в краткосрочной перспективе способствовать повышению спроса на жилье в новостройках. Такой прогноз выдвинул начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



«В целом для рынка жилья это, конечно, позитивная новость, и она позволит сейчас в первую очередь вернуть на рынок тех покупателей, которые взяли паузу весной, отложили сделку до лучших времен. Они ждали более комфортных условий по ипотечному кредитованию и в свое время не успели совершить эту сделку на волне предыдущего повышенного спроса. Сейчас текущие условия по ипотеке позволят вернуть на рынок как раз этих покупателей, которые наблюдали за развитием ситуации в последние месяцы», — рассказал он УрБК.



Однако эксперт уточнил, что это будет касаться ближайших двух-трех месяцев. В дальнейшем участники рынка будут работать с группой потенциальных покупателей, которая не находилась в предыдущие месяцы в поисках жилья и не наблюдала за рынком. В данном случае вопрос снижения ставки не является определяющим, объяснил М. Хорьков. Ключевыми будут вопросы доверия к рынку жилья, экономике и той отрасли, в которой клиент зарабатывает деньги.



«Но на ближайшие два-три месяца ждем, что это решение позволит как минимум остановить падение продаж и приведет к некоторому восстановлению спроса, позволит застройщикам почувствовать какие-то новые контуры рынка, чтобы прогнозировать развитие ситуации, чтобы планировать новые проекты», — подытожил аналитик.