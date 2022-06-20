В Свердловской области предприниматель судится с УКЗ за 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Индивидуальный предприниматель Павел Алешин подал иск в суд на АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») с требованием взыскать в его пользу задолженность на сумму 1 млн 066 тыс. руб., штраф в 12 тыс. 836 руб., проценты за пользование чужими деньгами в размере 52 тыс. 502 руб. Соответствующее дело размещено в картотеке арбитражного суда.
Иск был подан 18 мая 2022 года и принят 25 мая. Суть претензий в документах не указана. Заседание по данному делу пройдет 28 июня.
Уточним, что АО «УКЗ» занимается производством компрессорного оборудования. В том числе — азотных компрессорных станций, воздушных поршневых компрессоров, запчастей и так далее. Ответчик зарегистрирован в Екатеринбурге на ул. Эстонской, 6.
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