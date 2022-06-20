УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
20.06.2022

В Свердловской области предприниматель судится с УКЗ за 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Индивидуальный предприниматель Павел Алешин подал иск в суд на АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») с требованием взыскать в его пользу задолженность на сумму 1 млн 066 тыс. руб., штраф в 12 тыс. 836 руб., проценты за пользование чужими деньгами в размере 52 тыс. 502 руб. Соответствующее дело размещено в картотеке арбитражного суда.

Иск был подан 18 мая 2022 года и принят 25 мая. Суть претензий в документах не указана. Заседание по данному делу пройдет 28 июня.

Уточним, что АО «УКЗ» занимается производством компрессорного оборудования. В том числе — азотных компрессорных станций, воздушных поршневых компрессоров, запчастей и так далее. Ответчик зарегистрирован в Екатеринбурге на ул. Эстонской, 6.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.06.2022 Компания «КамАЗ» намерена отсудить у алапаевского «СтройДорМаш» более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. ПАО «КамАЗ» подало иск в суд на АО «СтройДорМаш» (входит в структуру группы «Юнако») с ...

17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...

14.01.2019 В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2018. В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки. ...

08.06.2009 ЗАО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» снизило сумму финансовых претензий к ОАО «Уральский завод РТИ» по основному долгу до 30,17 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ЗАО «Уралсевергаз — ...

06.04.2009 В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение иска ОАО «Мосэнерго», требующего взыскать с ЗАО «Уральский турбинный завод» 21,61 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2009. В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение иска ОАО «Мосэнерго», ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18