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20.06.2022

Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости».

В рейтинге учитывалось отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доля населения за чертой бедности в 2021 году. Первый показатель на Среднем Урале составил 1,74, второй — 8,6%.

Добавим, что в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (первый показатель составил 3,12, второй — 4,7%), Ненецкий автономный округ (2,78 и 9,5%), Москва (2,48 и 5,6%).

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