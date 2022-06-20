Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов

УрБК, Челябинск, 20.06.2022. В Челябинской области в мае 2022 года выдали 937 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 56,7% больше уровня предыдущего месяца этого же года (598 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (2,2 тыс. ед.), на второй — Московская область (1,84 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (1,58 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (1,5 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Башкортостан (1,29 тыс. ед.).



При этом сильнее всего количество выданных автокредитов в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросло в Калужской (плюс 98,1%) и Тульской (плюс 91,7%) областях, а также в Алтайском крае (плюс 73,8%), ХМАО (плюс 67,6%) и Волгоградской области (плюс 61,8%).



В целом по стране количество выданных автокредитов в мае 2022 года составило 29,5 тыс. ед., что на 53,5% больше показателя апреля этого года (19,2 тыс. ед.). При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года это число сократилось на 66,7% (88,5 тыс. ед.).