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18.01.2024

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре автокредитов

В Свердловской области в декабре 2023 года выдали 2,11 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 0,4% меньше уровня предыдущего месяца (2,12 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 10-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,93 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,23 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (3,84 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (3,63 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (3,48 тыс. ед.).

Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача автокредитов в Санкт-Петербурге (на 9,1%), Тульской (на 8,4%), Оренбургской (на 7,6%) и Воронежской (на 7,4%) областях, а также в ХМАО (на 6,3%).

В целом по стране в декабре этого года выдали 78,9 тыс. автокредитов, что на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца (79,2 тыс. ед.).
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