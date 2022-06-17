В Минцифры РФ заявили о заморозке проекта цифровых паспортов

УрБК, Москва, 17.06.2022. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов и рассчитывает вернуться к нему в другое время. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — цитирует министра РИА «Новости».
Инициатива о введении паспорта гражданина России в электронном виде вместо бумажного прорабатывалась в течение десятых годов. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились. Предполагалось, что выдача цифровых паспортов с электронным чипом пройдет в пилотном формате в Москве, Подмосковье и Татарстане.
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