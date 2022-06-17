На ПНТЗ подвели итоги второй заводской молодежной научно-практической конференции

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), подведены итоги второй заводской молодежной научно-практической конференции (МНПК).



Молодые специалисты предприятия подготовили 62 доклада, которые отражают перспективные проекты в области металлургии, касаются улучшений производственной системы и бизнес-процессов, совершенствования технологий, увеличения производительности труда и повышения экономической эффективности предприятия, сообщает пресс-служба завода.





Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»



Участники представили проекты в 16 профильных секциях, при этом больше всего работ было заявлено на треках «Механический» и «Управление качеством». При этом заявленные в рамках заводской МНПК инициативы уже реализованы на ПНТЗ или одобрены и находятся в стадии разработки и внедрения. Характер, актуальность, научную новизну и практическую ценность работ оценивала экспертная комиссия в составе главных специалистов и руководителей подразделений ПНТЗ.



В ходе конференции также были определены победители заводского этапа конкурса «Мастерская лидерства», цель которого — оценить профессиональные и управленческие компетенций молодых руководителей.



46 участников заводской МНПК и конкурса «Мастерская лидерства» получат возможность продемонстрировать свои проекты и навыки на общекорпоративном уровне на международном молодежном форуме ТМК и Группы Синара «Горизонты» в Сочи. Он пройдет в октябре 2022 года в 18-й раз и объединит работников всех дивизионов и ключевых направлений деятельности компаний.



«Заводская МНПК собрала лучшие инженерные умы, опытных профессионалов производства, перспективную молодежь. Это лидеры, которые разделяют ценности компании, готовы идти на новые свершения и делать работу ПНТЗ еще эффективнее. Все проекты конференции прошли нашу экспертизу, и каждый из них в той или иной степени будет принят к реализации на ПНТЗ, а в перспективе может быть масштабирован и на другие предприятия ТМК», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Сотрудники ПНТЗ впервые участвовали в заводской МНПК в 2021 году. Ее призеры и победители приняли участие в общекорпоративной МНПК в рамках форума «Горизонты» и получили четыре призовых места, а также бронзу в конкурсе среди молодых мастеров производства «Мастерская лидерства».