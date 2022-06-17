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17.06.2022

Более 60 школьников из Нижнего Тагила прошли обучение в ИТ-академии ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Нижнем Тагиле более 60 старшеклассников прошли обучение в ИТ-академии ЕВРАЗа и получили сертификаты о дополнительном образовании. На реализацию данного проекта было выделено примерно 850 тыс. руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Образовательный проект был совместно реализован ЕВРАЗом и центром «Мой бизнес» и стартовал осенью 2021 года. В отборочном туре участвовали более 100 учащихся 8-11 классов. Школьники сдали тесты по физике, математике и информатике, и 25 кандидатов, получивших наивысшие баллы, оказались зачислены на грантовые места — их обучение оплатил ЕВРАЗ.

Во время обучения для школьников два раза в неделю проводились занятия по языкам программирования, проектированию, 3D-макетированию, методам разработки программного обеспечения и способам обработки информации.

В ходе обучения выпускники академии научились устанавливать и настраивать инструменты для реализации программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, решать задачи обработки данных, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять веб-технологии при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений и многому другому.

Также ими были разработаны итоговые цифровые продукты, часть которых направлена на решение задач металлургического производства. Школьники создали программное обеспечение для классификации марок стали конвертерного цеха и сервис регистрации случаев снижения производительности при изготовлении железнодорожных колес. С подготовкой работ ребятам помогали ИТ-специалисты ЕВРАЗа.

«Открытие ИТ-академии ЕВРАЗа дает возможность школьникам выпускных классов более четко определиться с профессиональным выбором, развить интеллектуальный и творческий потенциал. Это классный проект, который мы планируем продолжать. Результаты выпускников академии радуют, у ребят появились новые компетенции, их багаж знаний расширился. ИT-академия дала больше возможностей для уверенного движения вперед», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Пять выпускников ИТ-академии получили от ЕВРАЗ НТМК грант на обучение в УрФУ им. Б.Н. Ельцина с гарантией последующего трудоустройства.

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