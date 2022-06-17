Компания «КамАЗ» намерена отсудить у алапаевского «СтройДорМаш» более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. ПАО «КамАЗ» подало иск в суд на АО «СтройДорМаш» (входит в структуру группы «Юнако») с требованием взыскать 2 млн 193 тыс. 312 руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.
Исковое заявление было подано 31 мая 2022 года и принято 8 июня. Суть претензий в документах не указана. Первое заседание состоится 17 июля.
Уточним, что АО «СтройДорМаш» занимается производством бурильной техники. В том числе — бурильно-крановых машин, крано-манипуляторных установок, копровых машин и так далее. Компания зарегистрирована по адресу город Алапаевск, улица Серова, 1.
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