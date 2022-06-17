Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подешевело на 0,15%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по 10 июня 2022 года не изменились и составили 59,27 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,03%, до 46,59 руб. Бензин марки АИ-95 тоже подешевел — на 0,02%, до 50,23 руб.
Стоимость дизельного топлива за указанный период также уменьшилась — на 0,15%, до 54,61 руб.
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