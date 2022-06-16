Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ о развитии перспективных турнаправлений в регионе

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов заключили соглашение о сотрудничестве при развитии перспективных туристических территорий в регионе, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Документ подписан 16 июня в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
«У нас есть поручение президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения президента. Это очень сложная, ответственная работа. Но при этом мы понимаем, что гражданам очень нужно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Потому что природные условия — вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая красивая», — сказал Д. Чернышенко.
Главная цель подписанного соглашения — сделать уникальные объекты на Среднем Урале более узнаваемыми и популярными у туристов, а также привлечь дополнительные инвестиции в развитие региона, создать новые рабочие места.
«В Свердловской области есть предложения на любой вкус. Достопримечательности, горнолыжка, реки, спа, загородные клубы, интересные маршруты. Настоящей визитной карточкой Свердловской области остается и туризм промышленный», — отмечал ранее Е. Куйвашев.
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