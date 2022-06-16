Минэкономразвития улучшит прогноз по динамике российской экономики

УрБК, Москва, 16.06.2022. Минэкономразвития РФ планирует улучшить прогноз по динамике российской экономики в 2022 году. Об этом в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава министерства Максим Решетников.
«Последний месяц пошла волна улучшения оценок и прогнозов. ЦБ недавно уточнил прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону (действующий предполагает снижение ВВП в 2022 году на 7,8%). Поэтому, скорее, мы видим, что те меры, которые интенсивно принимаются, они дают результат», — цитирует министра «Интерфакс».
Глава министерства также отметил важность макроэкономической стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для развития отечественного бизнеса в нишах, которые остались незанятыми после ухода с российского рынка зарубежных компаний.
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 ...09.07.2021 Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в РФ в 2021 году
УрБК, Москва, 09.07.2021. Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году с 4,3% до 5%. Об этом ...26.05.2016 Сбербанк улучшил прогноз развития российской экономики
Сбербанк улучшил прогноз по среднегодовой цене на нефть в 2016 году с 35 до 40 долл. США за баррель, инфляции — с 8,5 ...30.11.2010 Минэкономразвития подтверждает прогноз ВВП в 2010 году на уровне, не превышающем 4%
УрБК, Москва, 30.11.2010. Заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач подтвердил рабочую оценку ведомства по ...15.07.2010 Минэкономразвития РФ в августе 2010 года намерено улучшить годовой прогноз роста ВВП
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2010. Минэкономразвития РФ намерено в августе 2010 года пересмотреть в сторону увеличения ...