Минэкономразвития улучшит прогноз по динамике российской экономики

УрБК, Москва, 16.06.2022. Минэкономразвития РФ планирует улучшить прогноз по динамике российской экономики в 2022 году. Об этом в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава министерства Максим Решетников.



«Последний месяц пошла волна улучшения оценок и прогнозов. ЦБ недавно уточнил прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону (действующий предполагает снижение ВВП в 2022 году на 7,8%). Поэтому, скорее, мы видим, что те меры, которые интенсивно принимаются, они дают результат», — цитирует министра «Интерфакс».



Глава министерства также отметил важность макроэкономической стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для развития отечественного бизнеса в нишах, которые остались незанятыми после ухода с российского рынка зарубежных компаний.