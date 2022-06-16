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16.06.2022

Минэкономразвития улучшит прогноз по динамике российской экономики

УрБК, Москва, 16.06.2022. Минэкономразвития РФ планирует улучшить прогноз по динамике российской экономики в 2022 году. Об этом в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава министерства Максим Решетников.

«Последний месяц пошла волна улучшения оценок и прогнозов. ЦБ недавно уточнил прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону (действующий предполагает снижение ВВП в 2022 году на 7,8%). Поэтому, скорее, мы видим, что те меры, которые интенсивно принимаются, они дают результат», — цитирует министра «Интерфакс».

Глава министерства также отметил важность макроэкономической стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для развития отечественного бизнеса в нишах, которые остались незанятыми после ухода с российского рынка зарубежных компаний.

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