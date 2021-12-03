На Среднем Урале 27 апреля прогнозируют ветер до 18 м/с и грозы

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. По данным синоптиков, 27 апреля местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В связи с ожидающейся непогодой в ведомстве рекомендуют в этот день отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.
Также МЧС предупреждает о возможном ухудшении пожароопасной обстановки, обрыве линий электропередачи, повреждении кровельных конструкций зданий.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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