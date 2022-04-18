Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 апреля зарегистрировано 23 тыс. 368 случаев ОРВИ, что на 5,7% ниже уровня эпидпорога и на 2,3% выше показателя прошлой недели.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлен 10 тыс. 551 случай заболевания ОРВИ, что находится на уровне эпидпорога и на 2,1% выше показателя прошлой недели.



Отмечается, что в структуре заболеваемости 68,3% составляют дети.