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«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Екатеринбурге прошел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров». Инициатором и организатором мероприятия выступает компания «Атомстройкомплекс».

Отчетный гала-концерт фестиваля под названием «Семицветная радуга России» состоялся на большой сцене Театра юного зрителя. В этом году здесь собрались 120 юных участников, 43 артиста и 77 авторов рисунков и поделок, а также порядка 350 родителей, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»
«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

В этом году юным артистам предоставили возможность стать соавторами творческой постановки.

«Среди особенностей мероприятия этого года то, что все ярче проявляются таланты детей в творчестве с использованием технических средств. У нас впервые появилась отдельная номинация «мастер мультипликации». Один подросток даже снял короткометражный художественный фильм», — рассказывает режиссер-постановщик фестиваля детского творчества «Город мастеров», заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских.

«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»
«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

Жюри, в составе которого заслуженные артисты и приглашенные эксперты, определило лучших в восьми номинациях: ораторское искусство, вокал, игра на музыкальном инструменте, танец, художественная гимнастика, мультипликация, изобразительное искусство и «умелые руки». Каждый участник получил именной диплом, сертификат и ценные подарки от организаторов фестиваля.

«Для нас «Город мастеров» — это намного больше, чем корпоративный праздник, объединяющий детей и взрослых. Мы неоднократно говорили, что город — это не только дома, но и люди. Мы строим и развиваем Екатеринбург для того, чтобы самим в нем жить. И хотим, чтобы в нем было всем комфортно и интересно. Наши программы для детей сотрудников направлены как раз на это — познакомить мальчиков и девочек с профессией, дать представление о созидательном многообразии направлений, которые объединяет строительная отрасль», — сказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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