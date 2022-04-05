«Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Екатеринбурге прошел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров». Инициатором и организатором мероприятия выступает компания «Атомстройкомплекс».



Отчетный гала-концерт фестиваля под названием «Семицветная радуга России» состоялся на большой сцене Театра юного зрителя. В этом году здесь собрались 120 юных участников, 43 артиста и 77 авторов рисунков и поделок, а также порядка 350 родителей, сообщает пресс-служба застройщика.









В этом году юным артистам предоставили возможность стать соавторами творческой постановки.



«Среди особенностей мероприятия этого года то, что все ярче проявляются таланты детей в творчестве с использованием технических средств. У нас впервые появилась отдельная номинация «мастер мультипликации». Один подросток даже снял короткометражный художественный фильм», — рассказывает режиссер-постановщик фестиваля детского творчества «Город мастеров», заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских.









Жюри, в составе которого заслуженные артисты и приглашенные эксперты, определило лучших в восьми номинациях: ораторское искусство, вокал, игра на музыкальном инструменте, танец, художественная гимнастика, мультипликация, изобразительное искусство и «умелые руки». Каждый участник получил именной диплом, сертификат и ценные подарки от организаторов фестиваля.



«Для нас «Город мастеров» — это намного больше, чем корпоративный праздник, объединяющий детей и взрослых. Мы неоднократно говорили, что город — это не только дома, но и люди. Мы строим и развиваем Екатеринбург для того, чтобы самим в нем жить. И хотим, чтобы в нем было всем комфортно и интересно. Наши программы для детей сотрудников направлены как раз на это — познакомить мальчиков и девочек с профессией, дать представление о созидательном многообразии направлений, которые объединяет строительная отрасль», — сказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»