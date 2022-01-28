В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций ПФР и ФСС сделает социальные выплаты более быстрыми и удобными для граждан, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.



Уже к 5 мая Минтруд представит в правительство график разработки законодательной базы для нового фонда.



«Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы», — говорится в сообщении.



Планируется, что в результате объединения функций под началом единого ведомства все социальные выплаты будут предоставляться гражданам максимально оперативно и удобно.