В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций ПФР и ФСС сделает социальные выплаты более быстрыми и удобными для граждан, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Уже к 5 мая Минтруд представит в правительство график разработки законодательной базы для нового фонда.
«Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы», — говорится в сообщении.
Планируется, что в результате объединения функций под началом единого ведомства все социальные выплаты будут предоставляться гражданам максимально оперативно и удобно.
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