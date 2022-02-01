УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:08

На одного официального безработного в Свердловской области приходится в среднем 2,4 вакансии

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 19 тыс. 532 безработных. При этом количество вакансий превышает количество потенциальных соискателей почти в 2,4 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук.

«На сегодняшний день официально зарегистрировано 19 тыс. 523 человека безработных. Если говорить о вакансиях, которые поданы работодателями в службу занятости, то эта цифра составляет 46,5 тыс.», — отметил Алексей Мельничук.

При этом замдиректора регионального департамента по труду и занятости подчеркнул, что повального роста безработицы на Среднем Урале не ожидается. В силу смены сезонов возможно увеличение количества безработных в одной сфере, при этом в других ожидается дефицит работников в связи, например, с началом сельскохозяйственных работ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.02.2022 Число безработных на Среднем Урале сократилось до 19,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...

31.01.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. По состоянию на 31 января в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

27.01.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 20 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...

28.10.2016 Численность безработных в Свердловской области превышает 30,5 тыс. человек

На 28 октября 2016 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 30 тыс. ...

28.10.2016 Численность безработных в Свердловской области превышает 30,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2016. На 28 октября 2016 года численность официально зарегистрированных безработных в ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18