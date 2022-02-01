На одного официального безработного в Свердловской области приходится в среднем 2,4 вакансии

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 19 тыс. 532 безработных. При этом количество вакансий превышает количество потенциальных соискателей почти в 2,4 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук.
«На сегодняшний день официально зарегистрировано 19 тыс. 523 человека безработных. Если говорить о вакансиях, которые поданы работодателями в службу занятости, то эта цифра составляет 46,5 тыс.», — отметил Алексей Мельничук.
При этом замдиректора регионального департамента по труду и занятости подчеркнул, что повального роста безработицы на Среднем Урале не ожидается. В силу смены сезонов возможно увеличение количества безработных в одной сфере, при этом в других ожидается дефицит работников в связи, например, с началом сельскохозяйственных работ.
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