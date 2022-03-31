Что такое стейблкоин USDT

Для россиян, хранящих сбережения в рублях, купить доллар сегодня стало затруднительной задачей ввиду нестабильности курса фиатной валюты и ограничений на ее покупку в стране. Однако существует альтернативный способ вложений в иностранную валюту — это приобретение стейблкоинов.



Что представляет собой стейблкоин



Стейблкоин — это криптовалюта, курс которой соответствует определенной фиатной валюте. USDT был первым подобным коином, выпущенным компанией Tether. Подобные монеты необходимы для сохранения стабильности вкладов в криптовалюту, так как колебания ее курса заметно активнее в сравнении с фиатной.







В стейблкоинах принято хранить крупные сбережения, чтобы иметь возможность легко обменять их на доллары и избежать больших потерь стоимости активов при колебании курса. Создатели валюты создали цифровую монету, курс которой обеспечивается экономикой и банковской политикой США, что дает ей большую устойчивость в сравнении с чистой «криптой», но при этом ее хранение выполняется по протоколам защиты блокчейн.



Зачем нужен стейблкоин



Помимо обеспечения безопасности инвестиций, стейблкоин широко используется в сфере электронной торговли, полноценно заменяя бумажный доллар. Многие торговые площадки позволяют производить обмен товаров на USDT. Эта валюта также широко используется для частных сделок благодаря удобной системе расчета, анонимности участников торговли и высокой степени защиты технологии блокчейн и криптокошельков.



Надежность USDT



Как и любая другая валюта, USDT подвержена некоторым рискам. Так, например, в 2016 криптобиржа Bitfinex, управляемая создателями Tether, была взломана, в результате чего произошло хищение 120 тысяч биткоинов. Депозиты пользователей были принудительно уменьшены, а их портфель активов ощутимо уменьшился, что снизило доверие к проекту. Позже потери вкладчиков были восполнены из резерва биржи в результате вмешательства прокуратуры.



На сегодняшний день надежность USDT можно подтвердить лишь частично, исходя из распределения резервов компании. 44% из них размещены в государственных векселях США, 31% — в корпоративных облигациях высокой надежности, 9% — в банковских депозитах и фондах финансового рынка. Еще 16% представляют собой инвестиции, надежность которых остается под вопросом, так как они размещены в нераскрытые фирмы, другие криптопроекты, драгоценные металлы и т.д.



В целом, USDT пользуется доверием инвесторов и входит в десятку самых популярных активов для краткосрочных инвестиций. Однако целесообразность длительного хранения остается целиком на усмотрение инвестора, его интуицию и личные предпочтения.