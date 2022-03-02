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Вчера, 15:01

Среднесписочная численность трудоустроенных работников в Свердловской области за год сократилась на 3,5%

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области в феврале 2022 года сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1 млн 411 тыс. 417 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

Больше всего показатель сократился в сегментах «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (минус 20,1%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (минус 12,2%), «сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» (минус 6,9%), «деятельность финансовая и страховая» (минус 6,1%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (минус 4,6%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (минус 4,5%), «деятельность в области информации и связи» (минус 3,1%).

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