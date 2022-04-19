На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 438 рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 438 сотрудников дорожных служб и 167 единиц спецтехники. Также в рамках завершения месячника чистоты первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин на рабочем совещании по контролю за качеством уборки города поставил задачу квартальным усилить надзор за наведением порядка на территориях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По словам заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, особое внимание коммунальщики уделяют мойке улично-дорожной сети и пешеходных зон, а также уборке участков, которые прилегают к местам проведения строительных работ, в том числе на развязках у «Калины» и на улице Луганской.
В минувшие выходные сотрудники дорожных служб вывезли на полигоны 519 т грязи и более 117 т мусора. Для мойки улиц израсходовано 3 тыс. 467 кубометров воды, на аварийно-восстановительные работы потрачено более 88 т асфальта. В работах было задействовано 984 дорожных рабочих и 582 спецмашины.
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