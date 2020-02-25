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ММК принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана

УрБК, Магнитогорск, 25.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая с 25 по 27 апреля проходит в столице Узбекистана — Ташкенте.

На долю Узбекистана приходится 38% отгрузки ПАО «ММК» в страны СНГ и 92% продаж в государства Средней Азии. В 2021 году поставки металлопродукции комбината в Узбекистан составили 447 тыс. т — крупнейший показатель среди государств ближнего зарубежья. Основными потребителями продукции ММК в стране являются строительные компании, существенные доли приходятся также на машиностроительный сектор и автомобилестроение, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Основные направления форума в конгрессно-выставочном комплексе НВК «Узэкспоцентр» — машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность и решения для автоматизации. В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Белоруссии и Казахстана — представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.

В рамках деловой программы выставки пройдет панельная дискуссия «Технологическое партнерство Россия — Узбекистан в горно-металлургической отрасли», которая состоится 26 апреля на стенде Минпромторга России. Главными темами для обсуждения станет успешный опыт российско-узбекского сотрудничества и развитие системы инновационного партнерства.

Помимо Магнитогорского металлургического комбината, участниками дискуссии станут Минпромторг России, министерство инновационного развития республики Узбекистан, НИТУ «МИСиС», ЦНИИ Чермет им. Бардина, Металлоинвест, Трубная Металлургическая Компания, Алмалыкский ГМК, Ташкентский металлургический завод, Узбекский металлургический комбинат.

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