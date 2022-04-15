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Вчера, 12:16

На Урале стало больше корпоративных банкротств

На Урале стало больше корпоративных банкротств За I квартал 2022 года суды объявили об открытии конкурсного производства в отношении 91 юридического лица и крестьянско-фермерского хозяйства из Свердловской области. Это на 8,3% больше, чем в январе-марте 2021 года (84 организации), говорится в материалах «Федресурса».

Следует отметить, что в целом по стране число корпоративных банкротств увеличилось на 6,4%. В I квартале 2022 года суды признали банкротами 2 тыс. 544 российские компании. В топ-5 регионов по числу появления финансово несостоятельных предприятий входят Москва (обанкротилось 553 организации), Санкт-Петербург (220), Московская область (214), Краснодарский край (93) и Средний Урал (91).

Примечательно, что в январе-марте 2021 года российские суды ввели процедуру наблюдения в отношении 1 тыс. 824 компаний. Это почти на 5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

Также аналитики отмечают изменение структуры инициаторов корпоративных банкротств. Доля дел, где заявителями выступили конкурсные кредиторы, за год сократилась с 76,5% до 68,9%. Доля обращений Федеральной налоговой службы увеличилась с 14,4% до 23,3%, доля должников сократилась с 8,5% до 7,3%, доля работников выросла с 0,5% до 0,6%.

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, комментируя результаты исследования Федресурса, отметил, что рост числа корпоративных банкротств не является критичным.

«Незначительный рост процедур конкурсного производства, зафиксированный в I квартале 2022 года, является отлагательным эффектом еще ковидного моратория, который закончился в начале 2021 года. Дела о банкротстве, возбужденные еще в период 2021 года, по которым были введены процедуры наблюдения, только сейчас переходят в конкурсное производство. Но даже видя такой отлагательный эффект сейчас количество корпоративных банкротств не достигает показателей I квартала доковидного 2019 года», — заявил И. Торосов.

С этим мнением соглашается глава Федресурса Алексей Юхнин.

«Рост количества корпоративных банкротств в начале 2022 года продолжает тенденцию прошлого года. При этом абсолютное число решений о несостоятельности все еще ниже доковидного уровня», — отметил А. Юхнин.

Напомним, что с 1 апреля в России начал действовать новый мораторий на банкротство. Кредиторам запретили до 1 октября подавать заявления о признании финансово несостоятельными юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Добавим, что сами должники по-прежнему могут подавать заявления о своем банкротстве. Правом на мораторий не могут воспользоваться только застройщики, стройплощадки которых включены в единый реестр проблемных объектов.

Алексей Юхнин уверен, что эта мера господдержки позитивно скажется на динамике корпоративных банкротств в России.

«В дальнейшем полугодовой мораторий на инициированные кредиторами банкротства будет способствовать значительному сокращению числа новых решений в период действия моратория. За это время должники и кредиторы смогут договориться о реструктуризациях, оценить влияние экономической ситуации на бизнес, определиться с необходимостью банкротства», — сообщил А. Юхнин.

Илья Торосов также считает, что мораторий даст шанс проблемным компаниям восстановить свою платежеспособность.

«Введенный в настоящее время мораторий распространяется не на ограниченный круг организаций, а на всех граждан, ИП, а также на все организации. Он даст должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — отмечает И. Торосов.

Отметим, что в Свердловской области наблюдается рост числа не только корпоративных, но и личных банкротств. По итогам января-марта 2022 года в регионе признали финансово несостоятельным 2 тыс. 271 физическое лицо. Это на 43,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 586), сообщает «Федресурс». В среднем по стране показатель вырос на 33,6%. В I квартале 2021 года банкротами признали свыше 56 тыс. российских физлиц.

Эксперты отмечают, что темпы роста числа личных банкротств в РФ сильно замедлились. Они связывают это с эффектом высокой базы, а также с улучшением эпидемической обстановки и стабилизацией финансового положения граждан. После введения моратория число банкротств в этом сегменте также может заметно снизиться.

Фото предоставлено сайтом morguefile.com (holder)

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