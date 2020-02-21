УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:44

В Екатеринбурге прошел круглый стол с участием руководителей национальных организаций и представителей СМИ

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Екатеринбурге прошел круглый стол с участием руководителей национальных организаций и представителей средств массовой информации. Инициатором мероприятия стал департамент общественных связей администрации города. На встрече стороны обсудили вопросы укрепления межнациональных отношений и варианты сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В столице Урала насчитывается более 160 представителей различных наций, поэтому создание и поддержание корректных отношений между ними взято под личный контроль главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Мы не в первый раз проводим подобное мероприятие: поддержание гармоничных межэтнических отношений — одна из ключевых задач, стоящих перед муниципалитетом. В ходе этой встречи, надеюсь, у нас получится выработать принципы взаимодействия городских СМИ и национальных организаций — институтов, способных пропагандировать общечеловеческие ценности», — обратилась к собравшимся начальник департамента общественных связей администрации города Екатеринбурга Галина Токарева.

Участники круглого стола обсудили конфликты, которые возникают в городе на национальной почве, и выработали возможные варианты их разрешения. Прежде всего, была затронута тема разрушения негативных стереотипов, которые сложились в отношении иностранных жителей города. Одним из способов преодоления подобных недопониманий может стать освещение в СМИ событий, связанных с национальными праздниками и культурными событиями различных этнических групп. Это поможет горожанам лучше понять культурные традиции и обычаи друг друга и воспринимать их как норму.

Почетный адвокат РФ, член Свердловской областной гильдии адвокатов Сергей Колосовский также рассказал собравшимся, какие правовые аспекты необходимо соблюдать СМИ при освещении событий, связанных с национальными вопросами.

В дальнейшем в Екатеринбурге планируется провести еще ряд подобных встреч для корректировки и уточнения дальнейших планов сотрудничества.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.02.2020 В Екатеринбурге создана рабочая группа по вопросам взаимодействия администрации города с застройщиками и ресурсоснабжающими организациями

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Администрация муниципального образования город Екатеринбург настраивает эффективную ...

29.07.2016 Коротко о событиях дня

В 09.30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал № 601) в рамках Стратегии пространственного ...

25.08.2015 В Екатеринбурге 56 горожанам запрещен выезд за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. В Екатеринбурге судебные приставы из-за задолженности запретили выезд из страны 56 ...

23.04.2015 Власти Екатеринбурга планируют принять комплексную программу по укреплению межнациональных отношений

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в четверг, 23 апреля, провел заседание ...

27.03.2014 В Екатеринбурге создан консультационный Совет по межнациональным отношениям

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб возглавил межнациональный совет, в ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18