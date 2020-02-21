В Екатеринбурге прошел круглый стол с участием руководителей национальных организаций и представителей СМИ

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Екатеринбурге прошел круглый стол с участием руководителей национальных организаций и представителей средств массовой информации. Инициатором мероприятия стал департамент общественных связей администрации города. На встрече стороны обсудили вопросы укрепления межнациональных отношений и варианты сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В столице Урала насчитывается более 160 представителей различных наций, поэтому создание и поддержание корректных отношений между ними взято под личный контроль главы Екатеринбурга Алексея Орлова.



«Мы не в первый раз проводим подобное мероприятие: поддержание гармоничных межэтнических отношений — одна из ключевых задач, стоящих перед муниципалитетом. В ходе этой встречи, надеюсь, у нас получится выработать принципы взаимодействия городских СМИ и национальных организаций — институтов, способных пропагандировать общечеловеческие ценности», — обратилась к собравшимся начальник департамента общественных связей администрации города Екатеринбурга Галина Токарева.



Участники круглого стола обсудили конфликты, которые возникают в городе на национальной почве, и выработали возможные варианты их разрешения. Прежде всего, была затронута тема разрушения негативных стереотипов, которые сложились в отношении иностранных жителей города. Одним из способов преодоления подобных недопониманий может стать освещение в СМИ событий, связанных с национальными праздниками и культурными событиями различных этнических групп. Это поможет горожанам лучше понять культурные традиции и обычаи друг друга и воспринимать их как норму.



Почетный адвокат РФ, член Свердловской областной гильдии адвокатов Сергей Колосовский также рассказал собравшимся, какие правовые аспекты необходимо соблюдать СМИ при освещении событий, связанных с национальными вопросами.



В дальнейшем в Екатеринбурге планируется провести еще ряд подобных встреч для корректировки и уточнения дальнейших планов сотрудничества.